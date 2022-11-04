Siirt'te ekmek, halk ekmek büfelerinde 2,5 liradan satılacak

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatları doğrultusunda kent merkezinde 8 farklı noktaya halk ekmek büfeleri kuruluyor. Ekmek, büfelerde 2,5 liradan satılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin en işlek 8 noktasına kurulan halk ekmek büfelerinde ekmek satışlarına bugün itibariyle başlandı. 2,5 liradan satılacak olan ekmekler ilk gün sebebi ile ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Siirt Belediyesi Sosyal Tesisleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü (Siirt Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ) işbirliği ile kurulan halk ekmek büfelerinde ilk etapta 6 bin ekmeğin satışa sunulacağı ileriki dönemde bu sayının 10 binin üzerine çıkarılacağı belirtildi.

Halk ekmek büfelerinin 07.30 ile 09.30 ve 16.00 ile 18.00 saatlerinde halka hizmet verecektir.