İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Siirt'te elektrik akımına kapılan adam ağır yaralandı

Siirt’te elektrik akımına kapılan 39 yaşındaki Mehmet B.

Siirt'te elektrik akımına kapılan 39 yaşındaki Mehmet B. isimli adam ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'in Kooperatif Mahallesi Termol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı inşaattaki su pompalama (hidrofor) motorunu kontrol ettiği sırada Mehmet B., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Komşularının fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesinin ardından durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Mehmet B., yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.


Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.