Siirt'te elektrik akımına kapılan bir kişi öldü

Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan C.T. adlı vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari'nin Beğendik beldesinde meydana geldi. C.T. (39), elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.