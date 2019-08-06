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Siirt'te elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan garson, hayatını kaybetti

Siirt’in Kurtalan ilçesinde önceki gün çalıştığı kafede elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde önceki gün çalıştığı kafede elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 2 gün önce Kurtalan ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Gençlik Parkı'ndaki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede garson olarak çalışan Kerem İ., çay ocağını temizlediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kerem İ., 2 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.


Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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