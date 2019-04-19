Siirt'te engelli bireyleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Siirt'te, engelli bireyleri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören engellileri taşıyan Mahmut Aydın yönetimindeki 56 AS 906 plakalı servis minibüsü, Siirt-Tillo karayolunda karşı yönden gelen İlhan Güzel'in kullandığı 34 VN 0982 plakalı otomobille çarpıştı. Olayın haber verilmesiyle kaza yerine UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan sürücü Mahmut Aydın ile minibüste bulunan Aycan Yıldırım, Muhammed Çoban ve Ferhat Yıldırım kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.