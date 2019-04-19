İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Siirt'te engelli bireyleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

Siirt’te, engelli bireyleri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Siirt'te, engelli bireyleri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören engellileri taşıyan Mahmut Aydın yönetimindeki 56 AS 906 plakalı servis minibüsü, Siirt-Tillo karayolunda karşı yönden gelen İlhan Güzel'in kullandığı 34 VN 0982 plakalı otomobille çarpıştı. Olayın haber verilmesiyle kaza yerine UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan sürücü Mahmut Aydın ile minibüste bulunan Aycan Yıldırım, Muhammed Çoban ve Ferhat Yıldırım kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.