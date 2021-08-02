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Siirt'te eroin maddesi ele geçirildi

Siirt’te şüphe üzerine durdurulan bir kişide yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir kişide yapılan aramada eroin maddesi ele geçirildi.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi Ülkü Mahallesi 704. Sokak içerisinde dur ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan H.A isimli şahıs kısa sürede ekiplerce yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3.22 gram eroin maddesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri şahsı göz altına alarak ifadesi alınması üzerine karakola götürdü.

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