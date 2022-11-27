Siirt'te etçi ve kombine ırkların ilk buzağıları dünyaya geldi

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen (ETKİYAP) Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde ulaşım imkânları kısıtlı olan Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde ücretsiz suni tohumlama çalışmaları yapıldı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yapılan suni tohumlamalar sonucu Şirvan ilçesi Küfre Mahallesi, Yolbaşı, Yalkaya, Çayağzı ve Yedikapı köylerinde ırk ve kalite olarak yüksek verime sahip olan etçi ve sütçü kombine ırkların ilk buzağıları doğdu. 2022 yılı sonuna kadar Pervari ve Şirvan ilçelerinde 500'ün üzerinde suni tohumlamanın yapılacağı belirtildi.