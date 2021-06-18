Siirt'te etkili hutbe sunumu yarışması yapıldı

Siirt'te 2021 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlileri etkili hutbe sunumu il birinciliği yarışması Ebul Vefa Camisi'nde yapıldı.

Siirt il Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun jüri başkanlığında etkili hutbe sunumu yarışmasında birinciliği Pervari Taş Dibek Camii imam-hatibi Mahsun Şık, ikinciliği Şirvan İlçe Müftülüğünden katılan Rıdvan Aydın, üçüncülüğü ise Kurtalan İlçe Müftülüğünden katılan Usame Yılmaz elde etti. Yarışmalarda dereceye girenlere İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi. Etkili hutbe sunumu yarışmasında birinci olan Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Taş Dibek Köyü Cami imam-hatibi Masun Şık, 1 Ağustosta, Hakkari'de yapılacak olan ve 8 ilin katılımıyla bölge yarışmasında Siirt'i temsil edecek.