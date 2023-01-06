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Siirt'te etkin denetimler sayesinde kazalar yüzde 7 azaldı

Siirt’te etkin denetimler ile 2022 yılında trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldı.

Siirt'te etkin denetimler ile 2022 yılında trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 2022 yılında il genelinde meydana gelen trafik kazalarının etkin denetim faaliyetleri sonucunda 872'den 807'ye düşerek, yüzde 7 oranında azaldığı belirtildi. Açıklamada, kent genelinde yaralamalı trafik kazalarında kaza başına düşen yaralı sayısının 1,53'ten 1,40'a düşerek yüzde 8 azaldığı da bildirildi. Kurallara uymamanın cezai yaptırımı bulunduğu belirtilen açıklamada, kırmızı ışık kurallarına uymayanlara 951, emniyet kemeri takmayanlara 436, hız kurallarını ihlal edenlere kademli olarak 951 ile 4 bin 64, trafik işaret ve levhalarına uymayanlara 436, kask takmayanlara 436, karayoluna trafiği güçleştirecek herhangi bir şey bırakanlara ise bin 979 lira ceza uygulandığı kaydedildi.

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