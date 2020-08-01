Siirt'te etkisiz hale getirilen 2 teröriste ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Eruh ilçesi Yassı Dağı bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı istihbari çalışmalar neticesinde Eruh ilçesine bağlı Yassı Dağı bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 31 Temmuz 2020 günü 2 bölücü terör örgütü mensubunun insansız hava aracı ile tespit edilmesi üzerine icra edilen yakın hava desteği sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bölgede yapılan temas araması faaliyeti sonucu terör örgütü mensuplarına ait bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet el bombası ile teröristlere ait giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.