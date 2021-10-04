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Siirt'te evin içine giren baykuş ev sakinlerini korkuttu

Siirt’te bir evin içine giren baykuşu gören ev sakinleri korkutan kaçtı.

Siirt'te bir evin içine giren baykuşu gören ev sakinleri korkutan kaçtı. Bir süre evin içinde uçan ve ürken baykuş girdiği camdan kaçarak gözden kayboldu.


Siirt'te müstakil evin açık çamından içeri baykuş girdi. Ev sakinleri baykuşu görünce korkudan evi boşalttı. Ev sakinleri komşuları olan Eyüp Yıldız'dan yardım istedi. Eve gelen komşu Yıldız, baykuşa zarar vermeden yakalamak için bir süre uğraştı, kısa bir sürenin ardından girdiği penceren kaçan baykuş gözden kayboldu.


Yıldız, o anları cep telefonuna kaydetti.

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