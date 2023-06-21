Siirt'te evinde sincap besleyen vatandaşa para cezası kesildi

Siirt'te kaçak sincap avlandığı tespit edilen bir kişiye para cezası kesildi.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 1 kişinin yasadışı 2 sincap yakalayıp evde beslediğini tespit etti.

El konulan sincaplar, rehabilite edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaçak avlanan kişiye para cezası kesildi.