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Siirt'te faciadan dönüldü

Siirt’te yol yapım çalışmaları esnasında yamaçtan kopan kaya parçaları iş makinelerinin üzerine düştü.

Siirt'te yol yapım çalışmaları esnasında yamaçtan kopan kaya parçaları iş makinelerinin üzerine düştü. Olayda 1 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde yol yapım çalışmaları esnasında meydana geldi. Yol yapım çalışması esnasında yol açan iş makinelerinin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Olayda 1 kişi hafif yaralanırken, iş makineleri kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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