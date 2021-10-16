Siirt'te farklı markalara ait çok sayıda lisanssız malzeme ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Siirt Sulh ceza Mahkemesi tarafından 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet Suçu kapsamında verilen arama kararlarına istinaden; kent merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde 6 iş yeri Güres Caddesinde 3 iş yeri olmak üzere 9 farklı iş yerinde yapılan arama neticesinde; farklı markalarda lisansız olduğu tespit edilen 27 adet eşofman takımı, 19 adet okul çantası, 8 adet eşofman altı, 2 adet forma, 9 çift ayakkabı, 8 adet kapri şort, 1 adet şort, 1 adet tişört, 4 adet telefona el konuldu.

Şüphelilere yönelik gerekli adli işlemlere başlandığı öğrenildi.