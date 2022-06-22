Siirt'te fırınlar denetlendi

Fırın denetimlerinde, işletmelerin kayıt belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları, son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri, satış koşulları ve ekmek gramajları kontrol edildi. İşletme sahipleri ve çalışanları, gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirildi.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bulunan 76 ekmek fırınında denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “İl ve ilçelerde bulunan toplam 76 fırında Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrol Planları çerçevesinde ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamulleri işletmelerine yönelik 209 denetim, diğer işletmelerle birlikte 3 bin 653 denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimler aralıksız devam edecektir” denildi.