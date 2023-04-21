İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te fırtınada devrilen direk fıstık ağaçlarının üstüne düştü

Siirt’in Pervari ilçesinde bir GSM firmasına ait direk, şiddetli fırtınada fıstık ağaçlarının üzerine devrildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde bir GSM firmasına ait direk, şiddetli fırtınada fıstık ağaçlarının üzerine devrildi.


Edinilen bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Tosuntarla köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen bir GSM firmasına ait direk, Celal Beyhan isimli vatandaşın tarlasına devrildi. Tarladaki onlarca fıstık ağacı zarar gördü. Devrilen direk olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.