İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te fıstık aşılama eğitimi

Siirt’in Şirvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 21 kursiyere Siirt fıstığı aşılama eğitimi verildi.

Siirt'in Şirvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 21 kursiyere Siirt fıstığı aşılama eğitimi verildi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan teorik eğitimin ardından Taşlı köyü fıstık bahçelerinde pratik olarak fıstık aşılama eğitimi verildi. Eğitimde, Siirt fıstığında aşılama eğitiminin yanı sıra bahçelerde verime dayalı erkek tozlayıcı aşılama konusu da kursiyerlere bilgiler aktarıldı. Eğitimde Şirvan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Furkan Özüak ile müdürlükte görevli teknik personellerden ziraat mühendisi Dilan Altun tarafından teorik ve pratik bilgiler verildi.


Eğitim sonunda aşılama konusunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.