Siirt'te fıstık bahçelerinde tozlayıcı uyumu kontrolleri başladı

Gökçebağ Beldesi'nde Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik elemanları ve Siirt Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan heyet tarafından Siirt fıstık bahçeleri ziyaret edilerek Siirt fıstığının çiçek tomurcuğu olan karagözleri, dişi ve erkek çiçeklerin uyum kontrolleri gerçekleştirildi.

Siirt fıstığı erkek ve dişi çiçeklerinin ayrı ayrı ağaçlar üzerinde bulunması sebebiyle bahçedeki erkek ve dişi ağaç sayılarına bakılmakta, ideal olan 10-12 dişi ağaç için 1 erkek ağaç önerilmektedir. Siirt fıstığı dişi ve erkek çiçekler farklı zamanlarda çiçek açmakta olup yapılan uyum kontrolleriyle bu durum gözlemlenmekte ve üreticilere bilgi verilmektedir. Erkek tozlayıcı sayısının az olması ya da dişi ağaçlarla aynı döneme denk gelmeyen çiçeklenme süreleri bahçelerde boş tane oranının artmasına neden olmaktadır. Proje çerçevesinde uygun erkek çeşitleri tespit edilerek bahçelerde erkek aşılama çalışmaları yapılacaktır. Uygun ve yeterli sayıda erkek çeşit ile boş fıstık oranı düşürülerek, verim artışları sağlanacağı belirtildi.