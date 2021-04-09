Siirt'te fıstık bahçelerine 2 bin 295 feromon tuzağı kuruldu

Siirt'in Tillo ilçesinde "Fıstık Üretiminde Feromon Tuzak Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında fıstık üreticilerine feromon tuzağı dağıtıldı.

Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde fıstık bahçesinde düzenlenen törende konuşan Tillo İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Resul Eren, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sağlanan proje ile 2 bin 295 feromon tuzak kurulumunun gerçekleştirildiğini söyledi. Projenin dal güvesi zararlarına karşı üreticilere önemli destek sağlayacağını belirten Eren, İkizbağlar ve Fersaf köylerinde fıstıkçılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde üreticilere yönelik önemli bir projenin hayata geçirildiğini dile getirdi. Eren, “Projenin amacı ilimizin stratejik öneme sahip ürünü olan fıstık bahçelerinde ana zararlı konumundaki dal güvesi ile birlikte diğer tali zararlıları kontrol altına almaktır. Zaten bitki sağlığının ana gayesi de budur. Zararlı popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin altına çekmek, ürün kaybını en aza indirmek düşüncesiyle böyle bir projeyi hayata geçirdik. Proje kapsamında fıstık üreticilerimizin feromon tuzaklarımızın kurulumunu gerçekleştirdik ve bundan sonra sahada bunun takibini yapacağız. Proje 171 bin lira tutarında, yüzde 70'i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği, yüzde 30'u da üreticilerin katkı payı ile gerçekleştirildi. Üreticilere bahçelerde kullanılmak üzere budama makası da dağıtılacak" dedi.

Üreticilerden Ali Aydın, projenin fıstık ürünündeki zararları aza indireceği gibi kaliteyi de artıracağını söyledi.