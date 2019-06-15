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Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Siirt’te bir fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Siirt'te bir fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü yakınlarındaki bağda meydana geldi. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirince Siirt Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektar alanda etkili olan yangında birçok bağ ve tarım alanında hasar meydana geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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