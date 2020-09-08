İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te fıstık çaldıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı

Siirt’te fıstık bahçelerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 11 şahıs yakalandı.

Siirt'te fıstık bahçelerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 11 şahıs yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde terör suçları başta olmak üzere meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla tüm birimleriyle, kamu düzeninin sağlanması, güven ve huzur ortamının devamlılığı için önleyici kolluk devriyeleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerce, fıstık hırsızlığı olaylarını önlemek maksadıyla, vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı daha tedbirli olmaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır. 01 Ağustos - 07 Eylül 2020 tarihleri arasında icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyetlerinde fıstık hırsızlığı olaylarına karışan 11 şüpheli, planlı ve titiz çalışmalar sonucu çaldıkları fıstıklar ile suçüstü yakalanmış ve yasal işlemleri tamamlanmak üzere adli makamlara teslim edilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.