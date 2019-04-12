Siirt'te fıstık üreticilerine eğitim verildi

Fıstık üreticileri ve teknik personellere Siirt fıstık çeşidi ve modern tarım teknikleri hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, fıstık üreticileri ve teknik personellerin aldıkları eğitimle fıstıkta verimliliği artıracakları gibi üretimde yüksek verim almaları sağlayacaklarını dile getirdi. Demirhan, "Bu tür eğitimlerle fıstıkta hastalık, zararları, döllenme ve tozlaşma konularıyla edindikleri bilgileri uygulayarak fıstıktaki verimliliği artırmayı planlıyoruz" dedi.