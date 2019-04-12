İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Siirt'te fıstık üreticilerine eğitim verildi

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle Siirt fıstığı yetiştiriciliği yapan üreticiler için eğitim düzenlendi.


Fıstık üreticileri ve teknik personellere Siirt fıstık çeşidi ve modern tarım teknikleri hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, fıstık üreticileri ve teknik personellerin aldıkları eğitimle fıstıkta verimliliği artıracakları gibi üretimde yüksek verim almaları sağlayacaklarını dile getirdi. Demirhan, "Bu tür eğitimlerle fıstıkta hastalık, zararları, döllenme ve tozlaşma konularıyla edindikleri bilgileri uygulayarak fıstıktaki verimliliği artırmayı planlıyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.