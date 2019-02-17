Siirt'te fıstık üreticilerine yapılan yanlış uygulamalar anlatıldı

Siirt Fıstıkçılık Birimi tarafından İkizbağlar köyünde 1 aydır yapılan çalışmaları değerlendiren Siirt İl tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, çiftçilere Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hizmetleri kapsamında desteklemeler ve hizmetleri anlattı. Köyde fıstık veriminin arttırılmasına yönelik projeler, üretim teknikleri, eksik ve yanlış yapılan uygulamalar hakkında bilgi veren Demirhan, üreticilerle görüşü alışverişinde bulunuldu. Demirhan, "Fıstık üreticilerine teknik personeller tarafından teorik ve pratik olmak üzere yapılan yanlışlar anlatılmaya devam edeceğiz. Amacımız üreticilerin yıl sonunda fıstık hasadında emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlamaktır" dedi.