Siirt'te fıstıkçılıkta verimliliği artırmak için üreticilere feromen tuzak dağıtıldı

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce fıstık üreticilerine yönelik biyoteknik mücadele kapsamında ‘Feromon Tuzak' dağıtımı gerçekleştirildi.

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü fıstık bahçelerinde yoğun olarak görülen dal güvesi mücadelesinde kullanılmak üzere 570 adet delta tipi tuzak ve feromonun 120 fıstık üreticisine dağıtımı yapıldı. Zirai mücadele ilaçlarının kullanımını azaltmak amacıyla birçok biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildiğini belirten Ziraat Mühendisi Murat Kuyumcu, fıstıkta verimi artırmak için kullanılan en iyi yöntemlerden bir tanesinin feromen tuzak olduğunu dile getirdi. Kuyumcu, “Siirt fıstığımızın zararlarından biri de dal güvesidir. Dal güvesi fıstığımızda yüzde 35'e varan verim kaybına neden olmaktadır. Bununla ilgili değişik mücadele yöntemleri var. Ancak doğaya ve çevreye daha az zarar veren bizimde önerdiğimiz il müdürlüğü ve fıstıkçılık birimi olarak önerdiğimiz feromen tuzak yöntemi hem daha etkili doğaya ve çevreye daha az zararlı bir mücadele şekli bu yöntemin yaygınlaştırılması adına il müdürlüğümüz 100 ile 150 çiftçimize bu tuzaklardan dağıttı. Bu tuzakların dağıtımını fıstıkçılık birimi olarak biz yaptık. Kurulmasında da yardımcı olduk. Buradaki amacımız yüzde 35'lik verim kaybını daha aşağıya çekmek. Son yıllarda fıstıkta özellikle geçmiş yıllara nazaran yoğun bir kimyasal yöntemi kullanılıyor. Kimyasal yöntemin en son çare olarak başvurulması gerekiyor. Hem bu konuya dikkat çekmek hem de doğaya ve çevreye daha az zararlı biyoteknik mücedele yöntemini kullandırmayı özendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Dal güvesi yüzünden fıstık ağaçlarında büyük bir verim kaybı yaşadıklarını belirten çiftçi Osman Oysal, tarım ve orman müdürlüğünün bizlere dağıttığı feromen tuzak sayesinde rahat bir nefes aldıklarını belirtti

56 dönüm 800 metre kurulu alanda 2 bin 800 fıstık ağacı bulunun çiftçi Osman Oysal, “Bu dal güvesinin daha önce ne olduğunu bilmiyordum. Yapraklama zamanında yapraklarını buruşuyordu dedik bu hastalık nedir don vurmuş dediler bizde mühendislere söyledik. Dalından kestik götürüp mühendislere verdik. Dediler bu dal güvesidir. Bu dal güvesi bizi mahvetti. Geçen seneler biz çok zarar gördük verimden, mahsulünden haddinden fazla zarar görüyorduk. Son iki yıldır bize Tarım müdürlüğü tuzak getirdi. Bunları astık bu tuzaklardan yarar gördük haşaratı bitirdik” diye konuştu.

Bitki Üretim ve Sağlığı Şube Müdür Vekili Abdulselam Ertaş ise, fıstık üretiminin ileri bir seviyeye ulaştığını söyledi. Ertaş, "Yaklaşık 300 bin dekarlık bir fıstık alanımız mevcut bu fıstıkçılığı da çok büyük rağbet var. Fıstıkçılık birimi olarak sürekli arazideler ve çiftçilerimize yardımcı olmak için sürekli çalışıyorlar. Fıstıkçılığın gelişmesiyle Siirt'ten dışarıya göç de muhtemelen belli bir oranda azalacaktır” dedi.