Siirt'te freni tutmayan araç fıstık bahçesindeki tellere çarparak durabildi

Siirt’te freni boşalan aracın kontrolden çıkarak fıstık bahçesine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Siirt'te freni boşalan aracın kontrolden çıkarak fıstık bahçesine girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Merkeze bağlı Gökçebağlı beldesinde meydana geldi. 34 MR 28 plakalı araç yokuş aşağı indiği sırada frenin tutmaması sonucu kontrolden çıkarak fıstık bahçesindeki tellere çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.