Siirt'te gastronomi paneli düzenlendi

12 bin yıllık tarihi geçmişiyle bu topraklarda yaşayan birçok medeniyetin ve uygarlığın beşiği olan Siirt'te yöresel mutfağı, orijinal, benzersiz kendine has özellikleri bulunan zengin mutfağının tanıtılması amacıyla Siirt Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Siirt Üniversitesi konferans salonunda gastronomi paneli düzenledi. Moderatörlüğünü TRT1 Programı Sunucusu Yazar Aynur Ayaz'ın yaptığı panelin açılışında konuşan Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nalan Aslan Yetkin, mutfağını kültürel kimliği yansıttığını söyledi. Yetkin, “Mutfak kültürel kimliğimizdir. Bizler yaşamsal faaliyetlerimiz devam ettirmek adına besleniyoruz fakat herkes bu konu da bir miktar kültür, bir miktar inanç, tarih ve kültürel çeşitliliğe de deneyimlemekteyiz. Barındırdığı kültürel çeşitlilikle büyük bir hakikat olan ‘Türk Mutfağının' asırlara uzanan bir yolculuğu bulunmaktadır. Bu yolculuk sürecince çeşitli kültürlerden etkilenmiş, onlardan etkilenmiş ve zenginleşmiştir. Bu noktada bizlere düşen görev bu kültürel zenginliği gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır” dedi.

Panelde; İstanbul Aydın Üniversitesi Gastronomi Başkanı Prof.Dr. Kamil Bostan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversite Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Gülçin Özbay ve Ürün Geliştirme ve Konsept Danışmanı Şef Erdal Türksoy ‘Türk Mutfağı' konuları ile ilgili ayrıntılı bilgiler aktardı.

Panel, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.