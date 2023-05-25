İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te gastronomi panelinde Türk mutfağı ve yöresel yemekler ele alındı

Siirt Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gastronomi paneli düzenledi.


Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Siirt Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, Türk mutfağı ve Siirt'in yöresel lezzetleri konuşuldu.


Siirt'te yetişmiş usta aşçıların, öğrencilere kendi deneyim ve tecrübelerini tek tek anlattığı panelde Siirt yöresine ait lezzetler tanıtıldı.


Usta aşçılar, 12 bin yıllık tarihi geçmişiyle Güneydoğu Anadolu'nun kültür ve gelenekleriyle Siirt mutfağının tescillenmiş lezzetleri, orijinal, benzersiz ve kendine has özellikleri bulundurduğunu belirtti.


Katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve kentin mutfağını yansıtan yöresel yemeklerin yer aldığı fotoğraf sergisinin gezilmesi ile program sona erdi.

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