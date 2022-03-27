Siirt'te gaz sıkışması nedeniyle patlama: 2 yaralı

Siirt'te evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Alan Mahallesi 1625. Sokak'ta iki katlı müstakil evin mutfağında tüpten sızan gaz sonucu patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada, Azize E. ve oğlu Orhan E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.