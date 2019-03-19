Siirt'te genç çiftçilere 16 milyon 590 bin hibe desteği verildi

Siirt'te üreticilere fıstık fidanı ve bahçe malzemeleri, genç çiftçilere ise küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Siirt Valiliği Siirt Fıstığı Geliştirme Projesi kapsamında 2019 yılında ağırlıklı olarak merkez ve ilçede olmak üzere 3 bin 100 dönüm yeni Siirt fıstığı bahçesi kurulumu ile genç çiftçilere 1 milyon 200 bin TL tutarındaki proje ile 81 bin metre tel, 17 bin dikme ve 68 bin Siirt fıstığı fidanı dağıtıldığı açıkladı. Genç çiftçi projesi ile çiftçilerin kırsalda kalması, köylerinden beslenmesinin amaçlandığını belirten Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 2019 yılı sonuna kadar 10 bin dekar Siirt fıstığı bahçesi kurulumu hedeflendiğini, genç çiftçi projesinden 30 bin TL hibe almaya hak kazanan 62 yetiştiriciye 2 bin 108 koyun, 145 keçi ve 435 büyükbaş hayvan dağıtımıyla toplamda 16 milyon 590 bin liralık hibe dağıtımı yaptıklarını dile getirdi.