İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te genç çiftçilere 16 milyon 590 bin hibe desteği verildi

Siirt’te üreticilere fıstık fidanı ve bahçe malzemeleri, genç çiftçilere ise küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Siirt'te üreticilere fıstık fidanı ve bahçe malzemeleri, genç çiftçilere ise küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.


Siirt Valiliği Siirt Fıstığı Geliştirme Projesi kapsamında 2019 yılında ağırlıklı olarak merkez ve ilçede olmak üzere 3 bin 100 dönüm yeni Siirt fıstığı bahçesi kurulumu ile genç çiftçilere 1 milyon 200 bin TL tutarındaki proje ile 81 bin metre tel, 17 bin dikme ve 68 bin Siirt fıstığı fidanı dağıtıldığı açıkladı. Genç çiftçi projesi ile çiftçilerin kırsalda kalması, köylerinden beslenmesinin amaçlandığını belirten Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, 2019 yılı sonuna kadar 10 bin dekar Siirt fıstığı bahçesi kurulumu hedeflendiğini, genç çiftçi projesinden 30 bin TL hibe almaya hak kazanan 62 yetiştiriciye 2 bin 108 koyun, 145 keçi ve 435 büyükbaş hayvan dağıtımıyla toplamda 16 milyon 590 bin liralık hibe dağıtımı yaptıklarını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.