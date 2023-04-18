Siirt'te genç kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Siirt'te A.U. adlı genç kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kent merkezinde ikamet eden 21 yaşındaki A.U. adlı genç kadın, evde bulduğu yüzüğü parmağına taktı. A.U. parmağına küçük gelen yüzüğü bir daha çıkaramadı. Genç kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.U.'yu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastane görevlilerinin de yüzüğü çıkaramaması üzerine, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yüzük, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Parmağı şişen genç kadın tedaviye alındı.