Siirt'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Siirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı. Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, hizmet müdürleri, şube müdürleri, yurt müdürleri, antrenör ve sporcular katıldı.

Gençlik Haftası kutlamaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikler ve programlarla hafta boyunca devam edecek.