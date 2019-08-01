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Siirt'te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.


PTT Kurtalan İlce Müdürlüğü'nde gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, UMKE ve 112 acil sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikatta 5,6 şiddetinde depreme göre uygulama yapıldı. Tehlike alarmının çalmasının ardından çalışanlar masa altları ve kolonların yanlarına koştu. Tatbikatta, yaralılara 112 acil sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi. Tatbikat sonunda AFAD ve UMKE ekipleri tarafından çalışanlara deprem anında neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi.


PTT Kurtalan İlçe Müdürü Fahri Gürühan, bugün hizmet binalarında 5,6 şiddetinde deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Gürühan, “DEDAŞ, hastane ve itfaiyemize bize verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah gerçeğini göstermesin” dedi.

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