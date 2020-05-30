Siirt'te gri listede 300 bin TL ödülle aranan 2 terörist öldürüldü

Siirt'in Pervari ilçesi Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan olduğu açıklandı.

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol kırsalında öldürülen teröristlerle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan olduğu tespit edilmiştir" denildi.