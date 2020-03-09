Siirt'te gübre bayileri denetlendi

Siirt merkez ve ilçelerinde gübre bayileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, il ve ilçelerde bulunan 25 gübre bayilerinin denetlendiğini söyledi. Demirhan, “Siirt merkez, Eruh ve Kurtalan ilçelerinde bulunan 25 gübre bayi il müdürlüğü personelleri ve gübre takip sistemi yüklenici firması personeli eşliğinde denetim, bilgilendirme ve numune alma işlemleri yapıldı. Denetim esnasında eksiklikler yerinde görülmüş ve bayilere eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılar yapılmıştır. Gübre takip sistemi ile DNA barkod ve karekod kullanımına başlanmış olup bu yenilikler neticesinde; gübrenin izlenebilirliğini sağlayarak, sahtecilik, taklit ve tağşişi önlemek, çiftçinin kaynağı belli, birebir izlenebilir gübreleri tedarik etmesini sağlamak amaçlanmış ve bunun yanında dolaşımdaki gübre verileri ile ilgi gerekli istatistiki bilgilere kolay ulaşım imkanına ortaya çıkmıştır. Sistem ayrıca gübreden, tedarik zincirindeki üretici, ithalatçı, dağıtıcı ve kullanıcı bilgisine detaylarıyla ulaşılacak ortam sağlamaktadır” dedi.