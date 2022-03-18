İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Siirt'te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir araçta yapılan aramada farklı markalarda 45 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Konuyla alakalı yakalanan 1 şüpheli hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.