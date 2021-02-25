Siirt'te Güres Caddesi yenileniyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, projenin detayları hakkında bilgi verildi. Güres Caddesinde bazı alanların yıkılacağını ve yerine modern bir alan oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesinde başlayacak olan projede altyapı ve üstyapıda Türkiye'nin en kaliteli malzemelerinin kullanacağını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Güres Caddesinde mevcut imarda içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı tamamen yenilenecek. Üstyapıda modern, sağlam, dayanıklı, Türkiye'nin en güzel şehirlerinde, en güzel meydanlarında gördüğümüz, görebileceğimiz kalitede bir malzeme kullanılacak. Görsel olarak da yeşil alanlar korunacak. Mevcut ağaçlar ve yeşil alanların tamamı korunacak ve yeşil alanlar arttırılacak" dedi.

Caddenin yapımının üzerinden 14-15 yıl geçtiğini dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, tüm Siirt'i ilgilendiren caddeyi daha canlı, ferah, hareketli ve modern hale getirmek için proje üzerinden çalıştıklarını sözlerine ekledi.