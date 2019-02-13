Siirt'te güvenlik görevlileri buldukları parayı sahibine teslim etti

Edinilen bilgilere göre, Siirt Devlet Hastanesinde güvenlik amiri olarak çalışan Ersan Kesici ile Turgut Kayar, hastane koridorunda kontrol devriyesi yaptıkları sırada yerde gözlük kutusu buldu. Güvenlik gerekçesiyle kutunun içerisini kontrol eden Kesici ve Kayar, çantanın içerisinde ziynet eşyası ve para olduğunu fark etti. Kutu içerisinde yapılan incelemede çıkan fotoğrafta çantanın Hülya F. adlı bir kadına ait olduğu tespit edildi. Yetkililer kayıp eşyanın sahibine ulaşarak kaybettiği kutuyu bulduklarını bildirdi. Kayıp eşyalarını almak için Siirt Devlet Hastanesine gelen Hülya F., kutunun içerisinde 19 yıl önce vefat eden babasının kendisine hediye ettiği takı küpeleri olduğunu söyleyip, baba yadigarına kavuşmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Ziynet eşyaları ve paralarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Hülya F., "3 çeyrek altın, 1 çift küpem ve yaklaşık bin lira olan kayıp eşyalarımı teslim aldım. Çok mutluyum. Bu örnek davranışlarından dolayı güvenlik amirleri Ersan Kesici ve Turgut Kayar'a teşekkür ederim” dedi.