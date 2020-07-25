Siirt'te güvenlik güçleri için kurban kesim töreni düzenlendi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen kurban kesim törenine katıldı. İlk törenin düzenlendiği İl Emniyet Müdürlüğünde tören alanına getirilen kurbanlar, dualar eşliğinde kesildi. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda inşası tamamlan mescidin açılışı dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada güvenlik güçlerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için zor şartlarda terörle ve tüm suç örgütlerine karşı azimle mücadele eden tüm kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah sizleri her türlü kazadan ve beladan korusun. Ayağınıza taş değmesin" temennisinde bulundu.

Kurban kesim sonrası güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarısı ve selameti için dua edildi.

Kurban kesim törenine, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, askerler ve özel hareket polisleri katıldı.