Siirt'te güvenlik korucuları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Siirt'in Eruh ilçesinde iddiaya göre güvenlik korucuları arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mehmet Yılmaz (25) hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren M.E.S jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece yarısı Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik korucuları oldukları belirtilen M.E.S. ile Mehmet Yılmaz arasında, henüz bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. M.E.S., cebinden çıkardığı bıçakla Mehmet Yılmaz'ı yaraladı. Ağır yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.E.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.