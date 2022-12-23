Siirt'te haber alınamayan öğretmen evinde baygın halde bulundu

Siirt'te haber alınamayan ilkokul öğretmeni Ayşe Fakirullahoğlu (45), kapısı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan öğretmen yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, kent merkezi Kooperatif Mahallesinde meydana geldi. Cumhuriyet İlkokulunda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Fakirullahoğlu'ndan gün boyunca haber alamayan okul yönetimi, durumu polise bildirdi. Öğretmenin evine itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısı kırılarak girilen evde öğretmen Ayşe Fakirullahoğlu, yerde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.