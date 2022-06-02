Siirt'te hacı adaylarına seminer

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Hac Organizasyonu veya özel şirketlerle hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarına yönelik eğitim seminerleri başlattı. Bu çerçevede Siirt Müftülüğü, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik seminer düzenledi.

Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Cami'nde düzenlenen seminerde konuşan Siirt İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, hacı adaylarını tebrik ederek hayırlara vesile olmasını diledi. Kapıcıoğlu, “Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra mübarek beldelere gitmek siz değerli kardeşlerime nasip olacak inşallah. Birçok kişi hasretle beklerken kurada siz çıktınız, buna çok şükretmeli ve daha şimdiden maddi manevi hazırlıklara başlamalısınız. Sizlere Hac farizası boyunca sabrı tavsiye ediyorum. Sizin, hacı adaylarımıza karşı göstereceğiniz sabrınız ve samimiyetiniz en büyük azığınız olacaktır. Sabır varsa sizin için de hacı adaylarımız için de hac ibadeti kolaylaşacaktır. Hac sabırdır ve sabır olmadan oradaki organizasyonun başarılı olması mümkün değildir” dedi

Siirt'ten 63 hacı adayının kutsal topraklara gideceği belirtildi.