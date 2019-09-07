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Siirt'te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

Siirt’te Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme stantları açıldı.

Siirt'te Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme stantları açıldı.


Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Merkez Güres Caddesinde stant açtı. Etkinlikte vatandaşlara, obezite ile mücadele sağlıklı beslenme ve diyabet, kronik hastalıklar, hipertansiyon, anne sütü ve yenidoğan tarama programları, kanser taramaları, bulaşıcı hastalıklar, aşı programları ve tüberküloz, aile hekimliği, akılcı ilaç kullanımı, MHRS, doku organ bağışı ve evde sağlık hizmetleri konularında eğitim verildiği belirtildi.


Etkinliklerin 9 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi.

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