Siirt'te hasattaki bereketi gören çiftçi, ‘buğday banyosu' yaptı

Siirt'te halaylar eşliğinde hasadına başlanan, 305 bin dekarda ekilen buğdaydan 125 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Cengiz Atak adlı çiftçi, rekoltedeki yüksek verimi görünce buğday banyosu yaptı.

Siirt'te önemli hububat üretim merkezlerinden Kurtalan ilçesi Garzan Ovası'nda, "Buğday Hasat Günü" etkinliği düzenlendi. Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, başakların olgunlaşma durumuna göre tarlalara giren biçerdöverlerle ilk hasat başladı. Buğday ve kırmızı mercimekte son yılların en verimli dönemini yaşadıklarını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, hasadın 15 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi. Siirt'te 550 bin dekar hububat ve bakliyat ekim alanında 140 bin ton hububat üretimi yapıldığını ifade eden Demirhan, “Bugün Kurtalan ilçemiz Saipbeyli köyünde bulunmaktayız. Burada bulunduğumuz çiftçimizin tarlasında yaklaşık olarak 4 bin dekarlık bir alanda buğday ekimi yapılmakta. 4 bin dekarın bin alanı sulanabilmektedir. 3 bin dekarlık kuru alanda dönüm başına 350-400 kilogram verim alınırken, sulanabildiği bin dekarlık alanda da bin kilogramın üzerinde bir verim alacağız inşallah. Bu da sulamanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Geçen gün kırmızı mercimek hasadımızı yapmıştık. Bugün de burada buğday hasadımızı gerçekleştirdik. Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Buğdayda son yılların en yüksek rekoltesini beklediklerini söyleyen Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, hasadın çiftçilere hayırlı olmasını diledi. Mercimek gibi buğday hasadının da çiftçinin yüzünü güldüğünü dile getiren Günbat, “Bu yıl yağmurların düzenli yağması ve ilçemize de yeteri kadar yağmur yağdığı için ekinler çok iyi. Susuz tarlada ortalama 500 ile 600 kilogram dönüm başına hasat elde ediyoruz. Bu sene çiftçilerimizin yüzü inşallah gülecek” diye konuştu.

Bereketli hasatla yüzlerinin güldüğünü belirten çiftçilerden Cengiz Atak, bu yıl rekoltenin çok iyi olduğunu söyleyerek, her sene böyle geçmesini diledi. Atak, “Bugün hasat bayramını yaşadık. Bu hasattan dolayı ben de sevincimi arkadaşlarımla paylaşmaya çalıştım. Bereketli bir hasat dönemi yaşadık. Ben de başımı buğdayla yıkadım çok mutluyum, çok sevinçlim” şeklinde konuştu.