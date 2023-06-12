Siirt'te haşerelere ve kötü kokuya karşı ilaçlama yapılıyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fırat Toprak'ın öncülüğündeki ekipler, gece gündüz demeden araçlarla mahallelerde ve ara sokaklara girerek ilaçlama yapıyor.

Ekipler ayrıca, kent genelinde su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler, kanalizasyon sistemi ve rögarlar başta olmak üzere, sinek larvası oluşumu olabilecek tüm alanlarda yoğun bir çalışma sürdürüyor.