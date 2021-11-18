İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te hasta çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Siirt’te böbrek hastası 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Siirt'te böbrek hastası 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.


Siirt İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 yaşındaki N.T.'nin akut böbrek yetmezliği rahatsızlığının olduğu belirlendi. Akut böbrek yetmezliği teşhisi konulan minik çocuğun Siirt'te tedavisinin sürdürülemeyeceğinin belirlenmesi üzerine Ankara'ya sevki uygun görüldü. Küçük çocuk, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

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