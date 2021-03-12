Siirt'te ‘Hayırsız Evlat' adlı tiyatro oyunu sergilendi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce sergilenen 'Hayırsız Evlat' adlı tiyatro oyununu izledi.

Halk Eğitim Merkezinde öğretmen ve öğrencilere yönelik sergilenen 'Hayırsız Evlat' adlı tiyatro oyunu katılımcıların büyük beğenisini topladı. Hacıbektaşoğlu, oyun sonunda yaptığı konuşmada, çok başarılı bir oyun olduğunu dile getirerek, oyunculara teşekkür etti. Hacıbektaşoğlu, “Belediyecilik rutin işlerin yanı sıra, aynı zamanda kültür hizmetleridir. Salgın günlerinde vatandaşlarımızın morale ihtiyacı vardı, bu da o moral için güzel bir etkinlik oldu. Belediyemize bu hizmetinden dolayı tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca rol alan oyunculara da teşekkür ediyorum. İzlemeyen vatandaşlar merak etmesin, aynı oyunu tekrar edeceğiz. Bu tür etkinliklerimiz Siirtli hemşerilerimizle buluşmaya devam edecek” dedi.

Tiyatro ekibi de Siirt'te korona virüsle mücadelede büyük başarı kaydeden Vali Hacıbektaoğlu ve ekibine teşekkür etti.