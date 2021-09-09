Siirt'te hayvan giriş-çıkışları yasaklandı

Siirt'in Eruh ilçe merkezinde, şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine ilçe karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Eruh ilçesinde 1 hayvanda tespit edilen şarbon hastalığı üzerine ilçe 15 gün süreyle karantina altına alındı. Eruh ilçesinde bir hayvanda şarbon tespit edilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numune sonucu yapılan testin pozitif çıkması nedeniyle ilçe 15 gün süreyle karantinaya alındı. İlçeye her türlü hayvanın giriş ve çıkışı yasaklandı.

İlçede faaliyet gösteren veteriner ekipleri belirli noktada aşılama çalışmalarına başladı.