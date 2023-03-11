Siirt'te hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı

Türkiye'yi alarma geçiren ve birçok ilde görülen şap hastalığı nedeniyle Siirt'te ikinci bir emre kadar canlı hayvan pazarı kapatıldı.

Şap hastalığı mücadelesinde alınacak önlemler ile hastalığın Siirt'te ve ülke genelinde yayılmasını engellemek için; Siirt İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunun aldığı kararlar açıklandı. Alınan karar ile ilgili yapılan açıklamada, "Büyükbaş hayvanlarımıza yönelik olarak ilkbahar şap aşılama kampanyasının ilimizde hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan veteriner hekim ve veteriner sağlık tekniker, teknisyenlerin mücbir sebep olmadıkça ikinci bir emre kadar izinlerinin kaldırılmasına, tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan araç ve imkanların aşılama kampanyasında kullanılmasına, ilimiz büyükbaş hayvan varlığının aşılanmasının hızlı bir şekilde tamamlanmasının sağlanmasına, kesim, ithalat ve ihracat dışında; il içi ve il dışı hayvan sevklerinin ikinci bir emre kadar durdurulmasına, ilimiz hayvan pazarının ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışına kapatılmasına, ilimiz hayvan pazarı yakınlarında hayvan alım satımı yapılmasını engellemek üzere tedbirler alınmasına, kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak şehrin giriş ve çıkış noktalarında yol kontrollerinin artırılarak devam edilmesine, karar verilmiştir” denildi.