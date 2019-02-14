Siirt'te HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

Siirt’te, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla yürümek isteyen HDP’lilere izin verilmedi.
Siirt'te, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla yürümek isteyen HDP'lilere izin verilmedi.
Siirt'te HDP üyelerinin yürüyüşe geçeceği il binası önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Ardından HDP Siirt Milletvekili Sıddık Taş tek başına yürümek istedi. Dışarı gelerek polis ekipleri ile kısa bir süre görüşen Taş, izin verilmeyince basın açıklaması yaparak aracına binip bölgeden ayrıldı.