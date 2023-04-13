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Siirt'te heyelan nedeniyle yol kapandı

Siirt’te etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Siirt'te etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.


Kentte etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köy grup yollarında aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi iş makineleri yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kapanan yol, ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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